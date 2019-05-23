تقرير.. الإسماعيلي يذيق الأهلي من كأس بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تلقى الأهلي ضربة موجعة في مشواره بمسابقة الدوري من أجل الحفاظ على لقبه للعام الرابع على التوالي بعد التعادل الذي فرضه الإسماعيلي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية ضمن جولة مؤجلة من الأسبوع الـ18.

الأهلي ورغم خسارته لنقطتين إلا أنه حافظ على الصدارة بـ 74 نقطة بفارق خمس نقاط عن بيراميدز و8 نقاط عن الزمالك إلا أن الأبيض يمتلك خمس مباريات قبل نهاية المسابقة مقابل مباراتين للأحمر.

وبعد تعثر الأهلي أمام الإسماعيلي يكون الأحمر فشل في الفوز على الدراويش للمرة الثانية هذا الموسم مثلما فعل مع بيراميدز.

- التعادل مع الإسماعيلي

شعار التعادل كان متواجدًا خلال مباراتي الأهلي والإسماعيلي خلال هذه النسخة من مسابقة الدوري حيث انتهت مباراة الدور الأول بالتعادل الإيجابي (1-1) والتي أقيمت على ملعب "السلام".

وفي الدور الثاني، حرم كريم بامبو لاعب الإسماعيلي فريقه الأسبق من تحقيق الفوز بعدما كان الأهلي متفوقًا في النتيجة بهدف دون رد.

- صفر أمام بيراميدز

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خلال هذه النسخة من مسابقة الدوري تلقى الأهلي أربع هزائم كان نصفهم على يد فريق بيراميدز والذي استطاع أن يفوز على الأحمر في مبراتي الدور الأول والثاني.

لقاء الدور الأول والذي جاء ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع الثامن انتهى بخسارة الأهلي بهدف مقابل هدفين لتكون هذه الهزيمة الأولى للمدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي في مهمته الفنية الأولى مع الأحمر.

وفي الأسبوع الـ25 عاد بيراميدز ليتفوق على الأهلي بهدف أحرزه البرازيلي كينو، ليتلقى الأهلي خسارته الرابعة هذا الموسم والثاني للاسارتي.

- فرصة للمقاولون والزمالك

يمتلك فريقي المقاولون العرب والزمالك فرصة تحقيق إنجاز بيراميدز والإسماعيلي خلال هذا الموسم، حيث استطاع فريق "ذئاب الجبل" في الدور الأول أن يحقق الفوز على الأهلي بهدف دون رد.

ويلعب المقاولون العرب صاحب المركز الخامس بـ47 نقطة مع الأهلي يوم الثلاثاء المقبل في إطار الجولة 33 من منافسات الدوري.

في المقابل، بإمكان الزمالك أن يوجه ضربة قوية لمنافسه وغريمه التقليدي الأهلي في ختام مباريات الدوري هذا الموسم، حيث نجح الفريق الأبيض والذي يمتلك فرصة المنافسة على اللقب في تحقيق التعادل السلبي بمباراة الدور الأول.