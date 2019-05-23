كريستيانو رونالدو على رأس قائمة البرتغال لنهائيات دوري أمم أوروبا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب البرتغال بقيادة المدرب فرناندو سانتوس المدير الفني، قائمة المنتخب الذي سيخوض بهم الأدوار النهائية من دوري أمم أوروبا، والذي تستضيفه البرتغال خلال شهر يونيو المقبل.

وجاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، على رأس قائمة الفريق،

كما يتواجد في القائمة برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، ونيلسون سيميدو ظهير أيمن برشلونة الإسباني.

وضمت قائمة منتخب البرتغال 23 لاعبًا استعدادًا لمواجهة سويسرا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 5 يونيو

المقبل.

وضمت قائمة منتخب البرتغال كلا من:

حراسة المرمى: بيتو، روي باتريشيو، جوزيه سا.

Advertisements

خط الدفاع: رافايل جيريرو، ماريو روي، نيلسون سيميدو، جواو كانسيلو، روبين دياز، بيبي، جوزيه فونتي.

خط الوسط: برونو فرنانديز، دانيلو بيريرا، ويليام كارفايو، بيتزي، روبين نافاس، جواو موتينيو.

خط الهجوم: برناردو سيلفا، دييجو جوتا، دييجو سوزا، جواو فيليكس، جونزالو جيديس، رافا سيلفا، كريستيانو رونالدو.