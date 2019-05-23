الاتحاد الرياضي المصري للجامعات يحتفل بيوم إفريقيا

ينظم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، احتفالية بيوم إفريقيا بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار؛ وزير التعليم العالي، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وبالتعاون مع رابطة التواصل الإفريقي التابعة كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة. صبحي، وبالتعاون مع رابطة التواصل الإفريقي التابعة كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة. ويحضر الحفل محمد القماح رئيس الاتحاد الإفريقي للبيلياردو. يُذكر أن احتفالية يوم إفريقيا تعد أهم وأبرز الفعاليات علي مستوي العالم بشكل عام وعلى مستوى افريقيا بشكل خاص، فقد تم في هذا اليوم تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية عام 1963م، حتى تم تغير الاسم إلى الاتحاد الإفريقي 2002م، الذي يهدف إلى لم الشمل الإفريقي وتوحيد الصفوف.

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