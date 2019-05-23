أتلتيكو مدريد يعلن رحيل مدافعه

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أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، رسميًا، رحيل الظهير الأيمن للفريق خوانفران توريس ، بعد انتهاء عقده مع الروخي بلانكوس، بعد أن رفض تجديد عقدهمع ناديه لفترة أخرى.
وقال خوانفران: "هذه آخر أيامي في أتلتيكو مدريد، آمل أنّ أعود قريبًا، هذا ما أريده،
وأضاف: "سأعود قريباً لأنني من أتلتيكو مدريد، لقد حصلت هُنا على كل شيء، سأعود لمساعدة النادي، أنا رجل هذا النادي".
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