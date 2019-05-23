أتلتيكو مدريد يعلن رحيل مدافعه

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، رسميًا، رحيل الظهير الأيمن للفريق خوانفران توريس ، بعد انتهاء عقده مع الروخي بلانكوس، بعد أن رفض تجديد عقده

مع ناديه لفترة أخرى.

وقال خوانفران: "هذه آخر أيامي في أتلتيكو مدريد، آمل أنّ أعود قريبًا، هذا ما أريده،

لأن هذا هو منزلي، لقد كانت سنوات رائعة، أفضل ما في حياتي المهنية".

وأضاف: "سأعود قريباً لأنني من أتلتيكو مدريد، لقد حصلت هُنا على كل شيء، سأعود لمساعدة النادي، أنا رجل هذا النادي".