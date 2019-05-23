هداية ملاك تستكمل علاجها في القاهرة بعد إصابة يدها

عادت هداية ملاك، لاعبة المنتخب الوطني للتايكوندو إلى مصر أمس الأربعاء، لإجراء الإشاعات اللازمة والفحوصات للوقوف على حالة إصابة يدها مع الدكتور حسن كمال رئيس الجهاز الطبي المشرف على فريق الفراعنة.

وكانت هداية ملاك قد أجرت جراحة في يدها نتيجة كسر أثناء مشاركتها في بطولة

أمريكا المفتوحة للتايكوندو مارس الماضي.

و قد قرر الجهاز الطبي عودة البطلة إلى مصر بعد مشاركتها في بطولة العالم لتسير الأمور في طريقها الصحيح وتأهيل هداية للعودة للمشاركة القوية في البطولات القادمة لتستعيد صاحبة برونزية أولمبياد

ريو لياقتها البدنية والفنية وفق رؤية طبية عالية المستوي ووفق أساليب علمية.

في حين توجهت رضوي رضا إلى صربيا بعد انتهاء بطولة العالم و ذلك لاستكمال معسكرها مع المنتخب الصربي تحت قيادة المدير الفني دراجان، وستقوم باستخراج تأشيرة إيطاليا من سفارة إيطاليا في صربيا بمساعدة السفير عمرو الجويلي سفير مصر بصربيا من أجل المشاركة في بطولة الجراند بري.