تأجيل تدريبات أكاديميات كرة القدم بالزمالك

أعلن محمد رأفت عطية رئيس أكاديميات كرة القدم بنادي الزمالك عن أنه تقرر تأجيل تدريبات الأكاديميات اليوم الخميس، وغدًا الجمعة. تأجيل تدريبات الأكاديميات اليوم الخميس، وغدًا الجمعة. وجاء قرار تأجيل الأكاديميات نظرًا لارتفاع درجات الحرارة بصورة عالية، وكذلك حرصًا من إدارة النادي على سلامة لاعبي النادي من البراعم.

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