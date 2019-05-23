اليوم.. ختام الدورة الرمضانية لبراعم كرة اليد بنادي الجزيرة

يقام اليوم الخميس، ختام الدورة الرمضانية لبراعم كرة اليد، بنين وبنات، بنادي الجزيرة، على كأس المرحوم عصام معروف، أفضل جناح أيسر في العالم في جيل السبعينات.
ويحضر ختام الدورة عمرو جزارينرئيس نادي الجزيرة، ورؤوف نور أمين الصندوق بالنادي، وعقب نهاية الدورة سيكرم الحاضرين جميع اللاعبين المشاركين في الدورة ومنح كل فريق كأس خاص،
ويشارك في الدورة عدة أندية وهي "الترسانة - الزمالك - الشمس - النيابة الإدارية - الجزيرة - مدينتي".
وعقب نهاية الدورة سيتم تكريم اسمين من الرعيل الأول لكرة اليد بنادي الجزيرة وهما طه الشافعي وعبدالمعطي يوسف.
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