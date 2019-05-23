25 دولة تشارك في بطولتي مصر الدولية والأفريقية لتنس الطاولة

أكد سامح عيد البطل العالمي البارالمبي لتنس الطاولة والمشرف علي بطولتي مصر الدولية والأفريقية لتنس الطاولة البارالمبية، أن عدد الدول المشاركة في البطولة قد ارتفع ليصبح ٢٥ دولة وهم (فرنسا/ السويد / ألمانيا / اليونان/ إيطاليا / تركيا/ اليابان/ تايلاند/ الهند/ ماليزيا/ أندونسيا / كوريا الجنوبية / كازاخستان/ الكويت/ السعودية/ الجزائر/ المغرب/ كوت ديفوار / نيجيريا / ليبيا/ جنوب أفريقيا/ فلسطين/ تونس/ بلجيكا) بالإضافة إلي مصر الدولة المضيفة.

وتابع الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية التجهيزات الخاصة بإقامة البطولة، والتي يستضيفها نادي المستقبل لرياضات المعاقين بالتعاون مع الاتحاد المصري لتنس الطاولة، علي صالة نادي الأوليمبي بالإسكندرية خلال الفترة من ٢٣ / ٦ حتي ٣ / ٧ ٢٠١٩.

و قد كلف الدكتورة صفاء الشريف وكيل أول مديرية الشباب

والرياضة بالإسكندرية بعقد اجتماع يوم ٢١ مايو الماضي مع الجهات المنظمة للبطولتين حضره خالد الصالحي رئيس الاتحاد الأفريقي لتنس الطاولة و معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري وعبدالعزيز السيسي عضو مجلس إدارة الاتحاد وصبري عبدالرؤوف رئيس نادي المستقبل و نائبه عبدالفتاح عبدالله، محمد سنبل مدير الهيئات بالمديرية، وهشام سعيد محمدين المدير التنفيذي لنادي المستقبل وتم بحث آخر التطورات والمستجدات والمطالب الخاصة بالتجهيزات والملاعب والانتقالات ومطالب التأمين بالفنادق الانتقالات و أماكن البطولة وكذلك بحث مطالب التأمين الطبي، و تم تحديد الإقامة بفندق جراند بلازا للاعبين والوفود المشاركة بالبطولة وفندق تيوليب برشدى لبعثات الاتحاد الدولى والأفريقي والمصري ورؤساء البعثات.

وأكدت صفاء الشريف أن السيد محافظ الإسكندرية يضع هذا الحدث تحت رعايته ويولّيه اهتماما كبيرًا وأنه قد وجه جميع الجهات المعنية بالاستعداد لهذا الحدث الكبير من الآن وتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لخروجه بالمظهر اللائق بسمعة مصر.

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وانتقلت اللجنة للنادي الأوليمبي ومقابلة النائب طارق السيد عضو مجلس النواب ورئيس النادي للوقوف على آخر الاستعدادات داخل الملاعب والمنشآت ومتابعة التجهيزات الخاصة بالكراسي المتحركة للفرق المشاركة.

وقال طارق السيد إن هناك غرفة عمليات مستمرة داخل النادي للإعداد و التجهيز من الآن لاستضافة هذا الحدث العالمي على أرض مصر وداخل مدينة الإسكندرية عروس البحر المتوسط.

وأشاد رئيس الاتحاد الأفريقى بالتعاون الهائل بين جميع الجهات المعنية بالإسكندرية لنجاح البطولتين، وقدم الشكر للسيد محافظ الإسكندرية ووكيلة وزارة الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، ورئيس النادي الأوليمبي، ورئيس نادي المستقبل علي كل هذا المجهود المبذول.

وأعلن صبري عبدالرؤوف بأن مجلس إدارة نادي المستقبل طلب استضافة البطولتين سنويًّا بمدينة الإسكندرية ومخاطبة الاتحاد للموافقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.