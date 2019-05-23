موعد مباراة الوداد والترجي بنهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يستضيف فريق الوداد المغربي نظيره الترجي التونسي، مساء غدٍ الجمعة، على ملعب المجمع الرياضي، الأمير مولاي عبدالله، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
يدخل الفريقان اللقاء وهما متصدران أوائل الدوري المغربي، بالنسبة لفريق الوداد، والدوريالتونسي بالنسبه لفريق الترجي، ويدير المباراة الحكم المصري جهاد جريشة، بقرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
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موعد مباراة الوداد والترجي:
تنطلق مباراة الوداد والترجي في تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل بتوقيت القاهرة، الواحدة صباح السبت بتوقيت المملكة العربية السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت المغرب، والساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت تونس.
القنوات الناقلة لمباراة الوداد المغربي والترجي التونسي:
تذاع مباراة الترجي والوداد بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة.
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