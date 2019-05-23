أحمد علي أول لاعب ينضم من المقاولون للمنتخب بأمم أفريقيا منذ 21 عامًا

أعلن الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري عن قائمة المنتخب الوطني المبدئية للانضمام لمعسكر الفريق في برج العرب، 6 يونيو المقبل، لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في ستاد

برج العرب.

وشهدت القائمة انضمام أحمد علي مهاجم المقاولون العرب وهداف الدوري الحالي برصيد ١٨ هدفًا ضمن قائمة المنتخب، ليكون أحمد علي أول لاعب ينضم لصفوف

المنتخب الوطني من نادي المقاولون العرب منذ كأس أمم أفريقيا ١٩٩٨، التي ضمت الحارس أحمد صابر والمهاجم عبدالناصر محمد.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة كل من زيمبابوي والكونغو وأوغندا بالمجموعة الأولى من كأس أمم أفريقيا والتي من المقرر لها يوم ٢١ يونيو المقبل حتى ١٩ يوليو.