القضاء الفرنسي يلاحق القطري ناصر الخليفي بتهمة الفساد والرشوة

كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الخميس، عن اتهام القضاء الفرنسي للقطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، بالفساد والرشوة خلال في الفترة الماضية.
ذكرت صحيفة "لوباريسيان" الفرنسية أن رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان متورط في قضية رشوة وفساد.
قالت الصحيفة إن ناصر الخليفي يخضع
يأتي ذلك في ظل التحقيقات الجارية مع نادي باريس سان جيرمان من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
كما قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن القاضي الفرنسي رينو فان رومبيك وجه الاتهام إلى رجل الأعمال القطري - وهو أيضًا رئيس مجموعة بي إن ميديا وقطر للاستثمارات الرياضية التي تملك نادي باريس سان جيرمان، بسبب مزاعم دفع مبلغ 3.5 مليون دولار إلى رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى السابق، لمين دياك للحصول على حقوق بطولة العالم 2017.
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