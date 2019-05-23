القضاء الفرنسي يلاحق القطري ناصر الخليفي بتهمة الفساد والرشوة

كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الخميس، عن اتهام القضاء الفرنسي للقطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، بالفساد والرشوة خلال في الفترة الماضية.

ذكرت صحيفة "لوباريسيان" الفرنسية أن رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان متورط في قضية رشوة وفساد.

قالت الصحيفة إن ناصر الخليفي يخضع

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لتحقيق رسمي أمام القضاء الفرنسي لاتهامه بمحاولة شراء بطولة العالم لألعاب القوى عام 2017 بطريقة غير شرعية، التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن.

يأتي ذلك في ظل التحقيقات الجارية مع نادي باريس سان جيرمان من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

"يويفا" بشأن التلاعب بقوانين اللعب المالي النظيف.

كما قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن القاضي الفرنسي رينو فان رومبيك وجه الاتهام إلى رجل الأعمال القطري - وهو أيضًا رئيس مجموعة بي إن ميديا وقطر للاستثمارات الرياضية التي تملك نادي باريس سان جيرمان، بسبب مزاعم دفع مبلغ 3.5 مليون دولار إلى رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى السابق، لمين دياك للحصول على حقوق بطولة العالم 2017.