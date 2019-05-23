رياضة | آخرهم كريم بامبو.. 7 نجوم هزوا شباك فريقهم السابق في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخرهم كريم بامبو.. 7 نجوم هزوا شباك فريقهم السابق في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تعادلا قاتلا من الأهلي بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر للدوري العام.

تقدم الأهلي بالهدف الأول عن طريق الدولي المغربي وليد أزارو في الدقيقة 73 بعد تمريرة رائعة من صالح جمعة، قبل أن يدرك كريم بامبو التعادل للدراويش في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

كريم بامبو لعب ضمن صفوف الأهلي في الفترة من 2014 وحتي 2016، وبعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي ابتعد فترة طويلة عن الملاعب والمشاركة في مباريات الفريق الأحمر، وبعد نهاية تعاقده مع الأهلي قررت إدارة النادي الاستغناء عن خدماته وانتقل منه إلي سموحة في صفقة انتقال حر لم تكتمل لينتقل للإسماعيلي الذي استعاد معه بريقه ومستواه بشكل كبير ليبدأ الأهلي المفاوضات معه مجددًا لاستعادة خدماته.

تسجيل "بامبو" في شباك الأهلي اعاد فتح ملف اللاعبين الذين تألقوا أمام أنديتهم السابقة، عند إنضمامهم لنادي اّخر، فيترك اللاعبون بصمة أمام فريقهم القديم، ويسجلون بشباكه ويصنعون أهدافاً، ويكونون رجال المباريات التي تجمعهم بزملاء الأمس.

وتتعدد أسباب تألق اللاعبين أمام فرقهم السابقة، بقميص فريقهم الجديد، فمنهم من يسعى لرد إعتباره أمام النادي الذي إستغنى عن خدماته وقلل من شأنه ومن شأن قدراته وإمكانياته الفنية، ومنهم من يعي جيداً التعامل مع زملاءه السابقين، ومن ثم يعلم كل كبيرة وصغيرة وكل نقطة قوة وضعف بفريقه السابق، وعوامل نفسية أخرى تدفع اللاعبون لهذا الأمر.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" 7 نجوم أحرزوا في شباك فرقهم القديمة:-

-حسام حسن

واحد من أفضل المهاجمين في تاريخ مصر وإفريقيا ونجح في التسجيل في لقاءات القمة بقميص الفريقين، ونجح "العميد" في أحراز هدفا في شباك المارد الأحمر بقميص الزمالك في مباراة القمة الشهيرة التي انتهت بفوز المارد الأحمر 6-1.

-محمد أبوتريكة

يعد محمد أبوتريكة أحد أفضل لاعبي الأهلي على مر التاريخ وصال وجال بمقيص المارد الأحمر، ويعتبر أحد أكثر لاعبي الأهلي تسجيلاً في شباك الترسانة ناديه السابق، الذي انتقل منه للفريق الأحمر موسم 2004.

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-محمد بركات

نجح محمد بركات في زيارة شباك الإسماعيلي فريقه السابق مع الأهلي في أكثر من مرة، وأحرز "هاتريك" في أول مباراة له مع الأهلي أمام الإسماعيلي ورفض الاحتفال بأهدافه في هذه المباراة.

-معتز بالله إينو

صاحب واحدة من أجمل أهداف الأهلي في مرمى الزمالك في لقاءات القمة، بعدما أحرز هدفا صاروخيا في مرمى عبدالواحد السيد لايُصد و لايُرد بنهائي السوبر المصري 2008، واحتفل بالهدف بطريقة هيستيرية.

-شادي محمد

أفضل قائد في تاريخ النادي الأهلي، وقضى مع المارد الأحمر سنوات طويلة حقق فيها العديد من البطولات والألقاب بالقميص الأحمر لكنه أحرز فى مرمى فريقه عندما لعب بصفوف الدراويش بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء رفض بعدها الاحتفال بالهدف، وراح فى نوبة بكاء بعد إحرازه هدفا فى شباك ناديه القديم .

-محمد أبو العلا

بزغ محمد أبوالعلا مع نادي الزمالك وحصد العديد من الألقاب مع أبناء ميت عقبة ولكنه انضم للاعبين الذي سجلوا أمام فرقهم القديمة بعدما زار شباك الزمالك مرتين عندما لعب لصفوف الإنتاج الحربي وإنبى ورفض الاحتفال فى المرتين احتراما لفريقه السابق واكتفى بالوقوف والسجود.

- أحمد عبد الظاهر

هو مهاجم الأهلي، القادم من صفوف إنبي موسم 2013، ظل صائماً عن التهديف، لقترة طويلة خلال مبارياته الرسمية بقميص الشياطين الحُمر، حتى أن نجح في هز شباك فريقه السابق، محرزاً هدفاً غالياً للأهلي مع نهاية لقاءه أمام إنبي في النسخة قبل الماضية من المسابقة المحلية، والتي لم تُكتمل منافساتها لظروف أمنية.