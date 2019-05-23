رياضة | هاميلتون يفوز بالتجربة الحرة الأولى لسباق جائزة موناكو الكبرى

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فاز سائق مرسيدس، البريطاني لويس هاميلتون، بالتجربة الحرة الأولى لسباق جائزة موناكو الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1-.

وتفوق هاميلتون، حامل لقب بطولة العالم، على الهولندي ماكس فيرستابن بفارق ضئيل في طريقه للفوز اليوم الخميس.

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وسجل هاميلتون، بطل العالم خمس مرات، أسرع لفة في دقيقة واحدة و106ر12 ثانية متفوقا بفارق 059ر0 ثانية على فيرستابن.

وجاء الفنلندي فالتيري بوتاس السائق الآخر لمرسيدس في المركز الثالث بفارق 072ر0 ثانية عن هاميلتون.

وحل تشارلز ليكليرك، سائق فيراري، في المركز الرابع بفارق 361ر0 ثانية عن الصدارة وجاء زميله الألماني سيباستيان فيتيل في المركز الخامس بفارق 717ر0 ثانية عن الصدارة.