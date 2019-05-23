رياضة | الأهلي في عهد مجلس "الخطيب".. إخفاقات بالجملة وبطولات محدودة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي في عهد مجلس "الخطيب".. إخفاقات بالجملة وبطولات محدودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعيش فريق كرة القدم بالنادي الأهلي أسوأ فتراته خلال المرحلة الحالية، وتحديدًا منذ تولي مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود الخطيب مقاليد الحكم داخل القلعة الحمراء في نوفمبر 2017 حيث غابت البطولات عن خزينة الأهلي باستثناء بطولتي الدوري الممتاز الموسم الماضي وكأس السوبر، بينما كثرت الإخفاقات الكروية على كافة المستويات المحلية والعربية والإفريقية.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز إخفاقات فريق كرة القدم بالأهلي في عهد مجلس محمود الخطيب:-

- سقوط مفاجئ أمام الأسيوطي:

فشل فريق الأهلي في تجاوز دور الثمانية لبطولة كأس مصر العام الماضي بعد خسارته بشكل مفاجئ أمام فريق الأسيوطي بهدف دون رد في 30 أبريل الماضي، وودع البطولة المحلية مبكرًا.

- خسارة اللقب الإفريقي:

فشل فريق الأهلي بقيادة باتريس كارتيرون في حصد لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، حيث فاز ذهابًا على الترجي التونسي بنتيجة 3-1، وخسر في لقاء الإياب بثلاثية نظيفة، ليتوج بطل تونس باللقب.

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- خروج مُخيب من البطولة العربية:

ودع فريق الأهلي البطولة العربية للأندية علي يد فريق الوصل الإماراتي، حيث تعادل الفريقين في القاهرة 2-2، قبل أن يتكرر التعادل بينهما بنتيجة 1-1 في الإمارات، ليصعد الفريق الإماراتي مستفيدًا من قاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج ملعبه.

- نكسة صن داونز:

خرج فريق الأهلي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي بشكل مُهين، حيث خسر أمام ماميلودي صن داونز بخماسية نظيفة في لقاء ذهاب ربع نهائي البطولة، في أكبر هزيمة في تاريخ مشاركات الأندية المصرية بالبطولات القارية، وفاز بهدف دون رد في لقاء الإياب لكنه لم يكن كافيًا للتأهل.

- لقب الدوري في "مهب الريح":

يحقق فريق الأهلي نتائج متذبذبة في بطولة الدوري الممتاز في الموسم الحالي، آخرها التعادل الإيجابي أمام الاسماعيلي 1-1 في مباراة سيئة فنيًا للمارد الأحمر، ليرفض الأهلي فرصة ذهبية للابتعاد بصدارة الدوري الممتاز والاقتراب من الدرع رقم 41 في تاريخ النادي، بل ومنح غريمه التقليدي الزمالك الفرصة للاستمرار في المنافسة بقوة على لقب المسابقة المحلية.