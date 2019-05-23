رياضة | بطلة المصارعة تتعافى في منزلها بعد محاولة الانتحار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بطلة المصارعة تتعافى في منزلها بعد محاولة الانتحار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الاتحاد البلغاري للمصارعة اليوم الخميس، إن "بيليانا دودوفا بطلة أوروبا ثلاث مرات تتعافى في منزلها بعد أن حاولت الانتحار قبل يومين".

وستغيب دودوفا، أمل بلغاريا في إحراز ميدالية أولمبية، عن البطولة الوطنية للمصارعة الأسبوع المقبل، بعدما قال الاتحاد البلغاري في بيان بموقعه على الإنترنت إن "تعافيها سيستغرق شهراً تقريباً".

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ونقل البيان عن دودوفا (21 عاماً) قولها "أنا على ما يرام، أتعافى في منزلي".

وفازت دودوفا بثلاثة ألقاب في بطولة أوروبا بين 2017 و2019 في ثلاثة أوزان مختلفة وهي 55 كيلوجراما و57 كيلوغراماً و59 كيلوغراماً. وفي العام الماضي حصلت على ميدالية فضية في بطولة العالم في بودابست.

وقال الاتحاد البلغاري للمصارعة إن أخصائياً نفسياً سيتابع دودوفا خلال فترة تعافيها.