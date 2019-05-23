رياضة | بعد 8 مواسم ونصف..خوانفران يودع أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 8 مواسم ونصف..خوانفران يودع أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ودع ظهير أتلتيكو مدريد خوانفران توريس فريقه اليوم الخميس، عقب ثمانية مواسم ونصف الموسم، قضاها بين صفوف "الروخيبلانكوس".

وفي فعالية أقيمت في قاعة المؤتمرات الصحافية بملعب واندا متروبوليتانو، قال اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً "جئت من خلفية مدريدية ووالدي كان مدريدي، لكنني حولته لاحقا لمشجع للروخيبلانكوس، حولت كل أسرتي وأصدقائي ومحيطي".

وحضر حفل الوداع العديد من لاعبي الفريق الأول مثل كوكي ريسوريكسيون والأوروغواياني دييغو جودين والفرنسي أنطوان غريزمان وساؤول نييجيز ورودريغو هيرنانديز وأنطونيو أدان، بالإضافة إلى مساعد المدرب، الأرجنتيني خيرمان بورجوس، ورئيس النادي إنريكي سيريزو والمدي التنفيذي ميغيل أنخل خيل مارين.

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كما حضر الفعالية لاعبين سابقين بالأتلتي مثل غابي فيرنانديز وراؤول غارسيا والبرتغالي تياغو مينديش، فضلاً عن أساطير مخضرمة مثل كارلوس أجيليرا وأديلاردو رودريغيز.

وخاض توريس الذي نشأ بين صفوف ناشئين ريال مدريد قبل أن ينتقل لأتلتيكو قادماً من أوساسونا في يناير(كانون الثاني)2011، 355 مباراة بقميص "الروخيبلانكوس" وسجل خلالها ستة أهداف وصنع 41.

وطوال مسيرته مع أتلتيكو توج بسبعة ألقاب: كأس ملك إسبانيا 2013 والدوري الإسباني لكرة القدم في موسم 2013-2014، والدوري الأوروبي مرتين (2011-2012 و2017-2018) وكأس السوبر الأوروبي مرتين (2012-2018) وكأس السوبر الإسباني (2014).