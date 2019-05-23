رياضة | بشرى سارة للزمالك قبل إياب نهائي الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرى سارة للزمالك قبل إياب نهائي الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصدر بالجهاز الطبي بنادي الزمالك، جاهزية عبد الله جمعة لاعب الفريق لخوض إياب نهائي الكونفيدرالية أمام نهضة بركان المغربي.

وكان عبد الله جمعة قد اشتكى من إصابة في الكاحل خلال مران الأبيض يوم الأربعاء في إطار التحضير للمباراة المقرر لها يوم الأحد على ملعب برج العرب.

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وتأكد الجهاز الفني من جاهزية اللاعب وقدرته على التواجد المباراة المرتقبة والتي ستقام أمام 60 ألف مشجع.

وخسر الزمالك مباراة الذهاب بهدف دون رد، ليكون الفوز أمرًا حتميًا على أبناء المدرب جروس من أجل التتويج باللقب.