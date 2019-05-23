رياضة | الحلقة 3 من نجوم يشاركون في كان 2019.. "وهبي الخزري" عاشق شباك منافسي نسور قرطاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة 3 من نجوم يشاركون في كان 2019.. "وهبي الخزري" عاشق شباك منافسي نسور قرطاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 يوم 21 يونيو المقبل، وذلك حيث ستقام النسخة القادمة في مصر، وأوقعت القرعة منتخب الفراعنة بجانب منتخبات "زيمبابوي - الكونغو - غينيا".

ويقدم لكم "الخليج 365 الرياضي" سلسلة حلقات عن نجوم سوف يشاركون في بطولة الأمم الأفريقية 2019، وتخص كل حلقة نجم أفريقي بارز وكل ما قدمه خلال الموسم الحالي مع فريقه.

وسيكون نجم الحلقة الثالثة هو اللاعب التونسي "وهبي الخزري" لاعب فريق سانت إتيان الفرنسي.

وشارك اللاعب التونسي وهبي الخزري في 34 مباراة مع فريق سانت إتيان الفرنسي هذا الموسم، حيث أحرز 14 هدف في شباك منافسيه بجميع البطولات، وصنع 6 أهداف لزملائه.

ويعد الخزري من أبرز اللاعبين في فريق سانت إتيان هذا الموسم، ولكن يملك اللاعب التونسي رقما سلبيا، وذلك بعد حصوله على 12 بطاقة صفراء هذا الموسم، وتعرض للطرد مرة واحدة في الدوري الفرنسي.

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وخاض وهبي مع منتخب نسور قرطاج بطولة كأس العالم الماضية في روسيا 2018، ونجح في تسجيل هدفين خلال البطولة، وصناعة هدفين أيضاً، وكان من نجوم منتخب تونس في البطولة.

ولعب مهاجم منتخب تونس في بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية 4 مباريات، واحرز هدف وحيد لمنتخب بلاده، وأيضا كان قد شارك مع نسور قرطاج في كان 2015.

ويملك وهبي الخزري خبرات كبيرة مع منتخب تونس، ويعد هو قائد المنتخب في الفترة الأخيرة، وخاض 6 مباريات في تصفيات كأس العالم الماضية، وسجل هدفين مما ساعد الفريق على التأهل إلى المونديال.

وتشهد بطولة كأس أمم أفريقيا مشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخها، حيث ينقسم الدور الأول إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

وتم تقسيم المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة القارية إلى 4 مستويات، إذ يضم كل مستوى 6 منتخبات، لتكوين المجموعات الست.