رياضة | محمود الخطيب في مرمي نيران انتقادات الجماهير الحمراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود الخطيب في مرمي نيران انتقادات الجماهير الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال النادي الأهلي يدفع ثمن أخطاء مجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب في الموسم الحالي، بعدما خرج المارد الأحمر من بطولة دوري إفريقيا بفضيحة على يد ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، والخروج من البطولة العربية أمام الوصل الإماراتي، يحقق الفريق حاليًا نتائج متذبذبة في الدوري الممتاز آخرها التعادل مع الإسماعيلي أمس، وأصبح "الدرع" هو الآخر في مهب الريح وأي تعثر جديد قد يذهب به للقلعة البيضاء.

إخفاقات الأهلي في الموسم الحالي يُسئل عنها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب والذي يُدير الأمور داخل القلعة الحمراء بـ"ديكتاتورية" في القرارات وخاصة في ملف كرة القدم ويرفض الاستماع لأي أراء مخالفة لقراراته بداية من اختياره لمدرب صاحب سيرة ذاتية متواضعة مثل "لاسارتي" والتمسك باستمراره بعد فضيحة دوري الأبطال، ورفض التعاقد مع مدرب قوي مثل الأرجنتيني رامون دياز والذي طلب إحضار جهازه المعاون معه.

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مجلس الأهلي أيضًا كان مسؤول عن تأخر الإصلاحات في ملعب "مختار التتش" والتي تتسبب في إصابات اللاعبين، كما أنه وراء تجميد وصول جهاز الاستشفاء الذي أعلن عنه عبر الموقع الرسمي للنادي منذ أشهر ولم يصل حتي الآن، محمود الخطيب أيضًا رفض تشكيل لجنة كرة برئاسة مانويل جوزيه وأصبح المسئول الأوحد عن هذا الملف، كل هذه القرارات الخاطئة من "الخطيب" ومجلسه كانت وراء انهيار النادي الأهلي وخروجه من معظم البطولات هذا الموسم.

محمود الخطيب الذي دخل القلعة الحمراء على أعناق الجماهير الحمراء في الانتخابات الماضية ولاقي مساندة كبيرة من جماهير الأهلي خلال الفترة الماضية رغم الإخفاقات، بدأت أسهمه تتراجع بقوة وسط الشارع الأهلاوي وداخل النادي نفسه، خاصة وأن الجمهور يري أن الأهلي فقد جزء كبير من هيبته تحت قيادة المجلس الحالي، بعدما تهاون في الدفاع عن النادي وحقوقه ووقوفه مكتوفي الأيدي أمام قرارات ضد الأهلي وتصريحات مباشرة من النادي المنافس دون أي رد فعل.

جماهير الأهلي التي خاضت كافة الحروب مع محمود الخطيب ضد تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، ومرتضي منصور رئيس النادي الزمالك، وغيرها من الحروب مع اتحاد الكرة ولجنة المسابقات وكانت دائمًا الحصن المنيع لأي هجوم ضد "بيبو" ومجلسه الحالي، أصبحت الآن في حالة ضيق وحزن شديد لما آلت إليه الأوضاع داخل القلعة الحمراء، وانقلبت عليه ومجلسه الحالي بسبب الأخطاء وتخاذله في حماية حقوق النادي، وأصبح المجلس الحالي في مرمي انتقادات عنيفة من الجمهور، وتري الجماهير الحمراء أن "الأهلي فوق الجميع" حتي "الخطيب" التي يعتبرونه أيقونة للكرة المصرية، لكن بالتأكيد الكيان أهم بالنسبة للجمهور..والأسماء زائلة والأهلي باقٍ.