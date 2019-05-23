رياضة | حيلة الزمالك لخطف "لابا كودجو" من الأهلي

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن تطورات المفاوضات مع التوجولي لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان المغربي والصراع على ضمه مع الأهلي.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك علمت بتوقيع اللاعب للأهلي منذ شهر ونصف شهر وإنهائه كل بنود التعاقد مع الفريق الأحمر.

وتابع :"الزمالك وضع حل أخير لضم اللاعب من خلال قيامه بتجديد تعاقده مع فريق نهضة بركان المغربي وبذلك يصبح عقده مع الأهلي غير قانوني ليقوموا بعدها بشرائه من نهضة بركان".

ولم يجدد اللاعب تعاقده مع فريق نهضة بركان حتى الآن وس ط عروض عديدة له من مصر وخارج مصر وعلى رأسها الهلال السعودي.

وكان كودجو قد سجل هدف فوز فريقه الوحيد في مباراة الذهاب أمام الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية الافريقية بالمغرب.