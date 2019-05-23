رياضة | لاعب الأهلي يبدأ تنفيذ برنامج جديد للتعافي من الصليبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب الأهلي يبدأ تنفيذ برنامج جديد للتعافي من الصليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ جزء جديد من برنامجه التأهيلي بالتتش، للتعافي من الإصابة بالرباط الصليبي.

وعاد اللاعب من ألمانيا مؤخرًا بعد تنفيذه جزء من برنامجه التأهيلي في ألمانيا حيث تشهد الأيام القادمة بداية مرحلة جديدة من التأهيل وفقا للبرنامج الذي حضر به من برلين.

وأجرى محمد محمود، جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا تحت إشراف البروفيسير فايلر، عقب تعرضه لها خلال مواجهة سموحة، بالدوري العام.