رياضة | صفقة مانشستر يونايتد تطيح بإيسكو خارج ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة مانشستر يونايتد تطيح بإيسكو خارج ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإنجليزي تنتظر قدوم الدولي الفرنسي بول بوجبا قائد مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

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وقالت صحيفة " آس " الإسبانية أن قدوم بول بوجبا سيتحكم بصورة كبيرة في مستقبل إيسكو مع الملكي خاصةً وأن المانيو يسعى إلى ترميم الصفوف الموسم القادم ويرى أن إيسكو سيكون خير بديل لبوجبا لكن إدارة الشياطين الحمر لا تنوي الدخول في أي مفاوضات مع الملكي لحين تحديد مصير بطل العالم رفقة المنتخب الفرنسي 2018.

ولا تبدو الأمور على ما يرام مع بوجبا خلال الفترة الماضية خاصةً أنه دخل في شجار قوي مع أحد المشجعين في المباراة الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز والتي خسرها فريقه بهدفين مقابل لا شيء ضد كارديف سيتي ما جعل التوقعات تشير إلى رحيله.

وفي السياق ذاته أكدت صحيفة " سبورت " أن الريال سيكون مضطراً لبيع أكثر من لاعب خلال فترة الإنقالات الصيفية المقبلة قبل الحصول على خدمات بوجبا خاصةً أن مانشستر يونايتد لن يتخلى عن اللاعب بأقل من 180 مليون يورو سيدخل إيسكو كجزء في الثقة لتقليل المبلغ المدفوع إلى 105 مليون.