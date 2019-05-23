رياضة | سر رعب كريستيان جروس قبل مباراة إياب نهائي الكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر رعب كريستيان جروس قبل مباراة إياب نهائي الكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشترط السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك جاهزية كل من المغربي خالد بوطيب ومحمود حمدي "الونش" لاعبا الفريق بنسبة 100% قبل الدفع بهما في مباراة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية بسبب الإصابة التي يعاني منها الثنائي.

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ويتخوف المدرب من مشاركتهما دون إكتمال جاهزيتهما وهو الأمر الذي قد يؤثر بشكل سلبي عليهما ويؤدي إلى فترة غيابهما عن المباريات، ورغم مشاركة الثنائي في التدريبات الأخيرة للفريق لكن جروس يفضل الانتظار إلى الأيام الأخيرة قبل اللقاء وخضوعهما لاختبار طبي أخير للتأكد من الجاهزية بشكل كامل وإمكانية الاعتماد عليهما منذ البداية بين صفوف الفريق الأبيض في لقاء الأحد المقبل.

وكان لقاء الذهاب بالمغرب انتهى لمصلحة نهضة بركان بهدف نظيف سجله التوجولي لابا كودجو مهاجم الفريق المغربي.