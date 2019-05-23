رياضة | فيرنر يقترب من توديع لايبزيج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيرنر يقترب من توديع لايبزيج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ربما تكون اللعبة الطويلة الجارية بشأن مستقبل تيمو فيرنر قاربت على النهاية، خاصة وأنه سيخوض مباراة قوية مع فريقه لايبزغ أمام بايرن ميونخ، بعد غد السبت، في نهائي كأس ألمانيا.

قد تكون المباراة النهائية التي ستقام في برلين، هي آخر اللحظات الكبرى للاعب مع ناديه الحالي، وإذا حدث هذا سيكون أمام فريقه المقبل.

والتزم فيرنر (23 عاماً) الصمت بشأن ما سيحدث عقب نهاية الموسم، ولكن المؤكد أن عقده مع لايبزغ يتبقى فيه عام واحد.

وحاول لايبزغ كثيراً من أجل تمديد العقد ولكنه فشل، لذلك وحتى لا يخسره الفريق دون مقابل في 2020، توقع رالف رانجنيك رحيل اللعب هذا الصيف بمقابل مادي وفق معدل أسعار سوق الانتقالات.

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هداف ألماني دولي حر، عادة سيكون السعر السوقي لفيرنر مرتفعا، ولكن مع إمكانية انتقاله بدون مقابل بعد 12 شهرا يزداد الأمور تعقيدا.

وأحدث تطور في هذه اللعبة ، يشير إلى أن هناك اقتراح من رانجنيك بإبقاء لايبزج على فيرنر الموسم المقبل حتى "وإن كان هذا ليس السيناريو المفضل".

ويمكن دائما إيجاد المساحة لهداف مثل فيرنر حيث تحقق أهدافه عائدا ماديا واضحا، فالوصول لدوري أبطال أوروبا يضمن أرباحا تقارب الـ30 مليون يورو (5ر33 ميلون دولار) الموسم المقبل.

وذكرت وسائل الإعلام أن وكيل فيرنر كارل هاينز فويرستير توصل لاتفاق منذ وقت طويل مع بايرن ميونخ.

ولكن رانجنيك أصر على أن اللاعب لم يتلق عروضاً من أي ناد، سواء كان بايرن ميونخ أو غيره.