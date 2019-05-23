رياضة | محمد صلاح يخسر الرهان مع مجدي عبد الغني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يخسر الرهان مع مجدي عبد الغني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحا الكرة عن أنه لا يستطيع الحديث مع محمد صلاح مهاجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي في الهاتف لامتلاكه الهاتف المحمول الذي يستقبل الرسائل فقط.

وأوضح عبد الغني في تصريحات تليفزونية أن محمد صلاح يغير رقم هاتفه باستمرار والذي لا يتيح له الحديث معه مباشرة بل يكتفي بكتابة الرسائل النصية.

وأشار عبد الغني إن محمد صلاح وعده بتسجيل 3 أهداف خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم وإلا سيشتري الفائز بالرهان ساعة روليكس للآخر وهو ما لم يفعله صلاح بعد أن أحرز هدفين فقط في مونديال روسيا.