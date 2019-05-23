رياضة | أول تعليق من تشامبرلين على فيديو محمد صلاح الكوميدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من تشامبرلين على فيديو محمد صلاح الكوميدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق تشامبرلين لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي، عن مقطع الفيديو الطريف الذي نشره لزميله محمد صلاح أثناء رحلة الفريق لإٍسبانيا استعدادا لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال تشامبرلين عن مقطع الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد كان الأمر بمثابة تذكرة مجانية لي عندما افترش صلاح الأرض خلفي ليحاول النوم".

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وأضاف تشامبرلين في تصريحات لموقع ناديه: "لقد أعطاني صلاح الفرصة لشغل وقتي خلال الرحلة التي استغرقت ساعتين ونصف عندما جلس خلفي".

وتابع "أنا أحد الأشخاص الذين يتحركون كثيرا في غرفة تبديل الملابس مع اللاعبين، لكنني على الأرجح الشخص الذي يضع المواقف اللطيفة على وسائل التواصل الاجتماعي".

ويلعب ليفربول مع توتنام نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو المقبل بمدريد.