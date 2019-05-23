رياضة | لوك إيميل يطلب "شركة" ولاعبين من القطبين للتجديد للطلائع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوك إيميل يطلب "شركة" ولاعبين من القطبين للتجديد للطلائع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح مسؤولو طلائع الجيش باب التفاوض مع البلجيكي لوك إيميل المدير الفني للفريق، من أجل تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ووضع المدرب البلجيكي عدة شروط من أجل الموافقة على تجديد تعاقده مع الفريق في الموسم المقبل، حيث طلب بضرورة التعاقد مع شركة لتحليل أداء اللاعبين لمساعدته في أداء مهام عمله الموسم الجديد.

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كما طلب ضرورة التعاقد مع بعض اللاعبين المتميزين من ناديي الأهلي والزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، لمساعدة النادي على المنافسة على المربع الذهبي في مسابقة الدوري الموسم المقبل.

ويرغب المدير الفني أيضا في شراء جهاز لقياس التحملات البدنية للاعبين، حيث يقوم عمل الجهاز على رصد نواقص كل لاعب ونقاط الضعف لديه منالجوانب البدنية فضلا عن امكانية تجنب الإصابات التي قد تنتج عن الإرهاق.

ويتبقى للفريق مباراة واحدة في بطولة الدوري أمام نادي مصر للمقاصة، والتي ستقام 27 مايو الجاري، ضمن مباريات الأسبوع الأخير من مسابقة الدوري الممتاز