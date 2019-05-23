الامارات | كلوب يريد التعاقد مع بديل محمد صلاح من "الليغا"

شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يريد التعاقد مع بديل محمد صلاح من "الليغا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أمس عن أن مدرب ليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب مهتم بشدة بأحد أفضل اللاعبين الشباب في دوري الدرجة الأولى الإسباني "الليغا"، جناح فياريال، النيجيري سامويل شوكويزي (20 سنة). وذكرت أن كلوب يرغب في توفير لاعب بديل للنجم المصري محمد صلاح، أو زميله في هجوم "الأحمر"، السنغالي ساديو مانيه.

وقالت "ميرور" إن السويسري شاكيري في طريقه لمغادرة ليفربول بسبب قلة مشاركاته، ما يجعل كلوب يبحث عن لاعب بديل وبإمكانات كبيرة.

وذكرت أن المدرب الألماني نقل رغبته هذه إلى مدير النادي مايكل إدواردز، بعد أن أعجب بالمهارة الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب النيجيري الشاب الذي سجل 5 أهداف في 19 مباراة مع فياريال في الموسم المنصرم لـ"الليغا".