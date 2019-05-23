الامارات | برشلونة يتعاقد رسمياً مع لاعب هولندي صاعد بشرط جزائي يصل إلى 100 مليون يورو

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يتعاقد رسمياً مع لاعب هولندي صاعد بشرط جزائي يصل إلى 100 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، رسميا تعاقده مع لاعب الوسط الصاعد في صفوف جرونينجين الهولندي لودوفيت ريس.

ولم يكشف برشلونة عن قيمة صفقة ضم ريس، لاعب المنتخب الهولندي للشباب، ولكن تقارير صحفية قدرتها بنحو ثمانية ملايين يورو.

وشارك ريس في 50 مباراة مع جرونينجين وظهر بشكل طيب مما لفت إليه أنظار النادي الكاتالوني.

وانضم ريس /18 عاما/ إلى برشلونة بعقد يمتد لثلاثة أعوام وبشرط جزائي قيمته 100 مليون يورو.

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وذكر برشلونة في بيانه: "في الموسمين الأخيرين، لعب ريس 50 مباراة مع الفريق الأول لجرونينجين وسجل هدفين".

وأصبح ريس ثاني صفقات برشلونة هذا الصيف بعد توصل النادي الكاتالوني لاتفاق مع أياكس أمستردام الهولندي لضم فرنكي دي يونج.

وقال ريس الذي سيبدأ مشواره من خلال الفريق الرديف ببرشلونة "سعيد للغاية، إنه حلم تحول إلى حقيقة، لن أنسى هذا اليوم، وبرشلونة فريق مذهل".

وأضاف: "هدفي الوصول للفريق الأول وأن اتعلم الكثير من سيرجيو بوسكيتس