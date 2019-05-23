شكرا لقرائتكم خبر عن «آل الشيخ» يكشف عن قميص بيراميدز الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب «آل الشيخ» يكشف عن قميص بيراميدز الجديد كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودي، ومالك نادي بيراميدز الرياضي، عن قميص الفريق الجديد للموسم المقبل في بطولة الدوري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: قميص نادي بيراميدز الأساسي

والاحتياطي، والثالث، وكتب «بيراميدز السنة القادمة، يهمني رأيكم»، وكان آل «الشيخ» قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص 800 مليون جنية لصفقات الفريق الجديدة وذلك في إطار سعيه لضخ دماء جديدة للمنافسة على الدورى،ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، بعد فوزه، أمس ا، على النجوم بهدفين للاشىئ ليرتفع رصيدة للنقطة 69. الإعلان عن قميص بيراميدز الجديد

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