الهولندي "بيكر" على أبواب دوري الخليج العربي

اقترب اللاعب الهولندي شيرالدو بيكر لاعب خط وسط فريق أدو دين هاغ من الانتقال للعب في الدوري الإماراتي للمحترفين.

وتلقى جناح فريق أدو دين هاغ الهولندي شيرالدو بيكر عرضاً من أحد أندية دوري الخليج العربي للتعاقد معه في الموسم المقبل.

ووصلت مفاوضات النادي الإماراتي مع الجناح الهولندي صاحب الـ24 عاماً إلى مراحل متقدمة للغاية.

وسيكون التعاقد مع جناح الفريق الهولندي في صفقة انتقال حر، مع انتهاء عقده مع ناديه أدو دين هاغ هذا الصيف.

وشارك اللاعب مع فريق الهولندي في 35 مباراة خلال الموسم الحالي، حيث سجل 8 أهداف وصنع 11 هدفا.