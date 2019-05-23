قرار نادر.. إعادة مباراة بفرنسا بسبب فيديو صًوره أحد المشجعين

في قرار نادر بملاعب الساحرة المستديرة ، قررت لجنة تحكيم بإحدى دوريات الهواة بفرنسا إعادة مباراة بناءً على مقطع فيديو صوره احد المشجعين .
وتفصيلاً فقد كانت المباراه بين سان جينييس أرشينياك وكوندا فوتبول كلوب في 5 مايو الماضي ، وانتهت بفوز الضيف 3-2 ، إلا ان الفريق صاحب الأرض اكد ان الهدف من تسلل فيما لم يكن هناك دليل على ذلك .
وبمجرد ان قام احد المشجعين بإرسال فيديو يكشف التسلل ، تم ارساله على الفور للجنة التحكيم لتقرر اعادة المباراه .
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