شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يكشف سبب وضع مباراة "الجونة أو الحرس" أمام الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر بمجلس إدارة اتحاد الكرة، سبب وضع مباراة الزمالك مع الحدود "أو" الجونة فى جدول الأسبوع الـ34 للدورى الممتاز، والذى تم إعلانه أمس.

وأكد المصدر، أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تعطى الأولوية لحسم الهبوط، بمعنى أنه فى حالة احتياج الهبوط لإقامة مباراة الزمالك مع الجونة سيقام اللقاء مع الجونة، ونفس الأمر بالنسبة لمواجهة حرس الحدود، مضيفا أن دورى القسم الثانى يقام مبكرا وبالتالى من الضرورى معرفة الأندية الثلاثة الهابطة قبل أمم أفريقيا حتى تستطيع هذه الأندية الاستعداد للدورى الجديد، وبيع اللاعبين الذين يرغب فى الاستغناء عنهم وتدعيم صفوفه بلاعبين، وهو ما تسبب فى وضع كلمة "أو" فى جدول الدورى.