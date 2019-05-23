شكرا لقرائتكم أكلات النجوم.. طارق مصطفى بيحب المكرونة البشاميل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال لاعب نادى الزمالك السابق طارق مصطفى إنه من محبين أكلة "المكرونة البشاميل"، خاصة فى رمضان، وقال نجم الزمالك السابق إن المكرونات بكل أنواعها هى من أهم الأكلات التى يفضلها على السفرة.

ويعد طارق مصطفى واحدا من نجوم نادى الزمالك وأحد نجوم المنتخب المصرى فى التسعينات والفائز بـ كأس الأمم الأفريقية 1998، والتى شهدت تسجيله لهدف رائع بنهائى البطولة وانتزع مكانه بين المدربين الشباب المميزين فى الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة ويعتبر المدرب الراحل محمود الجوهرى هو الأب الروحى له وصاحب الفضل عليه فى شهرته وانضمامه أيضًا للمنتخب المصرى.