شكرا لقرائتكم أكلات النجوم.. طارق مصطفى بيحب المكرونة البشاميل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال لاعب نادى الزمالك السابق طارق مصطفى إنه من محبين أكلة "المكرونة البشاميل"، خاصة فى رمضان، وقال نجم الزمالك السابق إن المكرونات بكل أنواعها هى من أهم الأكلات التى يفضلها على السفرة.
ويعد طارق مصطفى واحدا من نجوم نادى الزمالك وأحد نجوم المنتخب المصرى فى التسعينات والفائز بـ كأس الأمم الأفريقية 1998، والتى شهدت تسجيله لهدف رائع بنهائى البطولة وانتزع مكانه بين المدربين الشباب المميزين فى الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة ويعتبر المدرب الراحل محمود الجوهرى هو الأب الروحى له وصاحب الفضل عليه فى شهرته وانضمامه أيضًا للمنتخب المصرى.
كانت هذه تفاصيل خبر أكلات النجوم.. طارق مصطفى بيحب المكرونة البشاميل... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.