شكرا لقرائتكم في رمضان.. لينكير يخطف لقب الهداف وينتقل إلى برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - عرف العالم النجم الإنجليزي السابق غاري لينكير هدافاً لا يشق له غبار عندما حصل على جائزة الحذاء الذهبي لمونديال كأس العالم 1986 الذي أقيم خلال شهر رمضان في ذلك العام.
مشوار لينكير مع الأهداف المونديالية بدأ بهاتريك في مرمى بولندا، قبل أن يسجل هدفين أمام باراغواي، ويختتم أهدافه في مرمى الأرجنتين بالمواجهة التي انتهت لمصلحة الأخير بهدفي مارادونا الشهيرين.
ومن أبرز الإنجازات التي يحفظها متابعو كرة القدم للنجم الإنجليزي لينيكر، أنه لم يسبق له الحصول على بطاقة صفراء أو حمراء طوال مسيرته الرياضية.
وبعد ذلك المونديال انتقل لينكير إلى نادي برشلونة الإسباني بعدما دفع الأخير قرابة 3 ملايين جنيه إسترليني للحصول على خدمات الهداف المونديالي.
كانت هذه تفاصيل خبر في رمضان.. لينكير يخطف لقب الهداف وينتقل إلى برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.