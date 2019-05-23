شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرد على أزمة كلمة "أو" فى جدول الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح مصدر بمجلس إدارة اتحاد الكرة، سبب وضع مباراة الزمالك مع الحدود "أو" الجونة في جدول الأسبوع الـ34 للدورى الممتاز والذى تم إعلانه أمس.

وقال المصدر، إن لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تعطي الأولوية لحسم الهبوط، بمعنى أنه فى حالة احتياج لاعتماد الهبوط لإقامة مباراة الزمالك مع الجونة سيقام اللقاء مع الجونة، ونفس الأمر بالنسبة لمواجهة حرس الحدود.

وتابع أن دورى القسم الثانى يقام مبكرا وبالتالى من الضرورى معرفة الأندية الثلاثة الهابطة قبل أمم أفريقيا حتى تستطيع هذه الأندية الإستعداد للدورى الجديد، وبيع اللاعبين الذين يرغب فى الاستغناء عنهم وتدعيم صفوفه بلاعبين، وهو ما تسبب فى وضع كلمة "أو" فى جدول الدورى.