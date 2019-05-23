- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن لو كنت ممثل تتمنى تبقى مين؟.. يارا الشرقاوى نجمة السلاح: زوى ديشانيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يمتلك نجوم الكرة شهرة لن تختلف عن نجوم الفن، خاصة أن كلاهما يمتلك الحس الفنى ولكن كل فى موهبته.
الخليج 365 وجه سؤالا لنجوم الرياضة وهو لو كنت ممثل تتمنى تبقى مين من نجوم الفن؟.
يارا الشرقاوى، نجمة منتخب سلاح الشيش، قالت إنها كانت تتمنى أن تصبح النجمة الأمريكية زوى ديشانيل، مؤكدة أنها نجمة متميزة وتحب أعمالها كثيرا.
يارا الشرقاوى وزوى ديشانيل
كانت هذه تفاصيل خبر لو كنت ممثل تتمنى تبقى مين؟.. يارا الشرقاوى نجمة السلاح: زوى ديشانيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.