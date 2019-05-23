شكرا لقرائتكم خبر عن لو كنت ممثل تتمنى تبقى مين؟.. يارا الشرقاوى نجمة السلاح: زوى ديشانيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يمتلك نجوم الكرة شهرة لن تختلف عن نجوم الفن، خاصة أن كلاهما يمتلك الحس الفنى ولكن كل فى موهبته.

الخليج 365 وجه سؤالا لنجوم الرياضة وهو لو كنت ممثل تتمنى تبقى مين من نجوم الفن؟.

يارا الشرقاوى، نجمة منتخب سلاح الشيش، قالت إنها كانت تتمنى أن تصبح النجمة الأمريكية زوى ديشانيل، مؤكدة أنها نجمة متميزة وتحب أعمالها كثيرا.