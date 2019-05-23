سوبر كورة.. نهائى الكونفدرالية أولى خطوات عودة باسم مرسى للزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذ باسم مرسى مهاجم الزمالك العائد بعد انتهاء إعارته لنادى سموحة، أولى خطوات العودة للقلعة البيضاء فى مباراة الزمالك أمام نهضة بركان فى نهائى كأس الكونفدرالية. ويحتاج الزمالك الفوز بهدفين نظيفين على نهضة بركان، للتتويج بلقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه، بعد سقوطه بهدف نظيف فى المغرب. لمعرفة تفاصيل عودة باسم للزمالك اضغط هنا Advertisements

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