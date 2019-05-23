قصة صور.. نجوم الزمالك قدها وقدود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك لخوض مباراة مهمة ومصيرية فى "إياب" نهائى الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربى، فى المباراة التى ستجمعهما مساء الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويمتلك نادى الزمالك عدداً من النجوم الذين يمتلكون مقومات حسم اللقب الأفريقى فى العديد من المراكز، وأبرزهم محمود عبد المنعم كهربا، وطارق حامد لاعب الوسط، وعبد الله جمعة نجم خط الدفاع، ومعه محمود علاء ومحمود عبد الرحيم جنش حارس المرمى.

ويرصد الخليج 365 لقطات لنجوم الفريق فى الصور التالية..

محمود علاء Advertisements

جنش

طارق حامد

عبد الله جمعة

كهربا 2

كهربا

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