شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض مواجهة بيراميدز 3 يونيو فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو الأهلى طلب اتحاد الكرة بإقامة مباراة بيراميدز فى بطولة كأس مصر يوم 3 يونيو المقبل، متمسكين بإقامة المباراة بعد انتهاء فعاليات بطولة امم افريقيا 2019. وعرض مسئولو اتحاد الكرة على الأهلى إقامة المباراة يوم 3 يونيو المقبل قبل بطولة أمم افريقيا لاستطلاع رأيه ونفس الأمر مع بيراميدز، إلا أن النادى الاحمر رفض طلب اتحاد الكرة. يذكر أن الزمالك هو حامل لقب بطولة كأس مصر.

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