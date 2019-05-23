شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف سبب استبعاد كهربا ورمضان صبحى والشحات من المنتخب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بالجهاز الفنى لمنتخب مصر الأسباب التى أدت إلى استبعاد بعض اللاعبين، مثل رمضان صبحى وكهربا وحسين الشحات، من قائمة امم افريقيا 2019.
وأكد المصدر أن أجيرى استبعد رمضان وكهربا والشحات من القائمة المشاركة فى نهائى أمم أفريقيا لهذه الأسباب.. اعرفها
كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة يكشف سبب استبعاد كهربا ورمضان صبحى والشحات من المنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.