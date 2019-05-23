شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف سبب استبعاد كهربا ورمضان صبحى والشحات من المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بالجهاز الفنى لمنتخب مصر الأسباب التى أدت إلى استبعاد بعض اللاعبين، مثل رمضان صبحى وكهربا وحسين الشحات، من قائمة امم افريقيا 2019.

وأكد المصدر أن أجيرى استبعد رمضان وكهربا والشحات من القائمة المشاركة فى نهائى أمم أفريقيا لهذه الأسباب.. اعرفها