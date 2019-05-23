أيمن يونس لـ سوبر كورة: الأجواء فى مصر بقت حربية مش كروية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيلسوف الكرة المصرية هو اللقب المفضل لنجم الزمالك والكرة المصرية السابق أيمن يونس، الذى يشتهر بتحليله المختلف والمرتب للمباريات، حتى أصبح أيقونة فى التحليل بخلاف كونه لاعباً فوق العادة أجاد فى وسط الزمالك والمنتخب الوطني فى حقبة الثمانينيات والتسعينيات، أيمن يونس عضو مجلس إدارة الزمالك وعضو اتحاد الكرة السابق يكشف العديد من الكواليس فى مشواره الكروى. لمتابعة حوار أيمن يونس اضغط هنا

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