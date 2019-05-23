شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بأنجولا يطمئن على بعثة سلة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى خالد عبد الرحمن، سفير مصر فى أنجولا، اتصالا هاتفيا ببعثة فريق سلة سموحة للاطمئنان على الفريق قبل مواجهة أول أغسطس الأنجولى بقبل نهائى البطولة الأفريقية.

ويلتقى سموحة مع أول أغسطس الأنجولى بنصف نهائى البطولة الأفريقى غدا بقائمة تضم: تامر مصطفى، وأشرف السيد، وشريف الدياسطى، وأحمد السيد، وعمر عزب، وأحمد عزب، وجيمس ادواردو، وإبراهيم خالد، وأوجستين اوكوسن، ومروان سرحان، بالإضافة إلى رؤوف محمد مصطفى وأداموف تاكا.

يذكر أن الاتحاد الأفريقى يعقد اجتماعاً لمناقشة نظام البطولة الجديد على هامش البطولة، والتى تقام بإشراف الاتحاد الدولى و الـ NBA.