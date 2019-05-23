رسميا.. حرس الحدود يرفض مواجهة بيراميدز بالدورى ويطلب "الزمالك"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل نادى حرس الحدود خطابا لاتحاد الكرة يرفض فيه مواجهة بيراميدز فى الأسبوع الـ34 بالدورى يوم 30 مايو المقبل، متمسكاً بلعب المباريات من خلال الترتيب الطبيعى، وهو مواجهة الزمالك أولا ثم بيراميدز.
وأجل اتحاد الكرة مباراة الزمالك أمام حرس الحدود فى الدورى الممتاز بسبب مشاركة الأول في نهائى الكونفدرالية الإفريقية، ثم أصدر جدول المسابقات حدد من خلاله موعد مباريات الجولة الأخيرة التي تشهد مواجهة حرس الحدود مع بيراميدز يوم 30 مايو المقبل.
وطالب حرس الحدود فى خطابه لاتحاد الكرة بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع لتحقيق الحيادية المطلوبة، مبديا استعداده لتأجيل كافة المباريات حتى نهاية أمم أفريقيا .
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