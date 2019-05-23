شكرا لقرائتكم خبر عن لوك إيميل يجتمع مع مصطفى محمد فى الطلائع.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد البلجيكى لوك إيميل، المدير الفنى لطلائع الجيش، جلسة مع مهاجم فريقه مصطفى محمد لمساندته بعد استبعاده من صفوف المنتخب الوطنى الذى يستعد للمشاركة فى بطولة كأس الامم الافريقية 2019 والتى تنطلق يونيو المقبل بالقاهرة.
وأكد مدرب الطلائع للاعب أنه تعرض للظلم وكان يستحق بالفعل الانضمام للفراعنة بعد مستواه المتميز هذا الموسم وطالبه بغلق الصفحة خاصة أنه مازال صغير السن وتنتظره بطولات كثيرة.
وكان طلائع الجيش قد فاز على الاتحاد السكندرى بأربعة أهداف دون رد فى إطار مباريات الجولة 33 للمسابقة ليضمن بقاؤه رسمياً فى الدورى.
ويستعد طلائع الجيش لمواجهة مصر المقاصة فى الجولة الأخيرة للبطولة والمقرر لها الاثنين المقبل.
ويحتل الطلائع المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى مثلهم وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 40 هدف وتلقت شباكه 38 هدفا.
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