الكشف عن رسائل «واتس آب» للاعب إيميليانو سالا قبل غرق طائرته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت رسائل “واتس آب” تعود للاعب الأرجنتيني الراحل إيميليانو سالا، والذي سقطت طائرته خلال توجهه إلى إنجلترا في شهر يناير الماضي، منتقلا من نادي نانت الفرنسي إلى فريق كارديف سيتي الإنجليزي في موسم الانتقالات الشتوي الماضي، ولكن تلك الخطوة لم تتم، حيث سقطت طائرة اللاعب وتم العثور على جثته.

صحيفة “لكيب” الفرنسية، نشرت على حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، رسالة من اللاعب سالا لصديقه عبر تطبيق “واتس آب” حيث اعترف أنه لم يكن راغبا في الانضمام إلى كارديف سيتي.

إيميليانو سالا قال في رسالته لصديقه: في الليلة الماضية بعثت رسالة إلى وكيل أعمالي وتحدثنا بعد ذلك بعدة ساعات قليلة، أجرينا مناقشات حول مستقبلي، تم إخباري أن نجل مالك نادي نانت يرغب في بيعي.

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وأضاف: هناك عرض من كارديف سيتي، هناك مفاوضات من أجل الحصول على الكثير من المال مقابل هذه الصفقة، هم يرغبون بانتقالي إلى هناك.. صحيح إنه عرض جيد ولكن من وجهة نظري هو ليس مثيرا بالنسبة لي، هم يحاولون بكل الطرق أن أذهب إلى هناك، أنا لست خائفا من التوجه إلى هناك، لقد اعتدت على النضال طوال مسيرتي، ولكنني أظن أنه يجب البحث عن عرض أفضل من ذلك.

اللاعب أبدى استيائه من نجل مالك نانت، فرانك كيث، الذي يحتاج، حسب سالا، إلى المال فقط، قائلا: وكيل أعمالي قال لا لكارديف لأنه لا يرغب أيضا في انتقالي إلى هناك، صحيح أنني أود أن أجد شيئا مثيرا للاهتمام من الناحية التعاقدية ومن منظور كرة القدم، لكن في بعض الأحيان لا يمكنك الحصول على الاثنين معا، ومن جهة أخرى، لا أريد التحدث مع نجل مالك نانت، إنه شخص يثير اشمئزازي عندما اجتمع معه وجها لوجه.

وتابع: اليوم هو يريد أن يبيعني إلى كارديف لأنه أجرى مفاوضات جيدة، سيحصل على المال الذي يريده، حتى أنه لم يسأل عما أريد، كل ما يهمه هو المال، لذلك أنا لا أعرف ماذا أفعل.. الأمر صعب للغاية، لأنني أشعر أنه لا يوجد الكثير من الناس يضعون أنفسهم في مكاني.