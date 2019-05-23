الشرطة الأرجنتينية تلقي القبض على دييجو مارادونا بسبب زوجته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ألقت الشرطة الأرجنتينية القبض على أسطورة كرة القدم، دييجو أرماندو مارادونا، المدير الفني لفريق دورادوس الناشط في دوري الدرجة الثانية في المكسيك، فور وصوله لمطار العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس.

صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، ذكرت أن الشرطة الأرجنتينية ألقت القبض على مارادونا بسبب شكوى قدمتها زوجته السابقة، روكيو أوخيدا، مشيرة إلى أن مارادونا غادر المبنى الذي احتجز فيه رفقة محاميه ماتياس مورلا.

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تقارير ذكرت أن سبب احتجاز مارادونا هو شكوى زوجته السابقة، وتحديد جلسة في المحكمة بموعد 13 يونيو المقبل، بعدما تفدمت أوخيدا بالشكوى عن طريق المحامي الخاص بها، فرناندو بورلانو، ومع ذلك، في غضون عشر دقائق فقط من تقديم الشكوى، تم إطلاق سراح مارادونا على الفور.

مارادونا بعد خروجه من المطار، نشر تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث كتب فيها: بالفعل في بوينس آيرس، في طريقي للمنزل، مع صديقي ماتياس مورلا.. كما نشر صورة تجمعه بمحاميه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لطمأنة عشاقه بأن احتجازه كان عرضيا وهو حاليا حر طليق.