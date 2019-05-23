ليونيل ميسي وشقيقته يقتحمان عالم الأزياء.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يسعى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، إلى دخول أحد مجالات “البيزنيس” الجديدة تماما عليه، في مغامرة منه بعيدا عن الساحرة المستديرة والمستطيل الأخضر.

ووفقا لتقارير وصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن ليونيل ميسي قرر ربط صورته بعالم الموضة وعروض الأزياء، وهو المجال الذي سبقه إليه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي.

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ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن الساحر الأرجنتيني فوّض شقيقته ماريا سول، لإنشاء مجموعة من الملابس الحصرية التي تحمل علامته التجارية، على أن يتم إطلاق المجموعة الأولى منها، في شهر يوليو المقبل.

منتجات المجموعة الجديدة سيتم تسويقها وترويجها عن طريق التجارة الإلكترونية العالمية، بما يسمى “متجر ميسي”.. ومن المتوقع أن يحدث تنافس بين خطي ملابس النجمين ميسي ورونالدو، كما يحدث بينهما في ملاعب كرة القدم خلال تواجدهما في الدوري الإسباني قبل رحيل “الدون” إلى إيطاليا.

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو لديه خط ملابس يحمل اسمه، ويقوم باستخدام صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لعلامته التجارية الخاصة.