وفاة الحكم البوليفي فيكتور هوغو هورتادو أثناء المباراة.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي الحكم البوليفي، فيكتور هوغو هورتادو، أثناء إدارته إحدى المباريات في الدوري البوليفي، في مشهد صدم الجماهير المتواجدة في ملعب المباراة.

حادث وفاة حكم الساحة، فيكتور هوغو هورتادو، شهده أحد ملاعب بوليفيا خلال مشاركة الحكم في إدارة المباراة، كما شهد الملعب أيضا احتجاجات عديدة على اللعب فيه.

Advertisements

الحكم البوليفي، توفي في الدقيقة 54 من عمر اللقاء الذي جميع بين فريقي ألويز ريادي وأورينتي بيتروليرو في الدوري البوليفي.. وحاول الطاقم الطبي للفريقين إنقاذ الحكم الذي داهمته أزمة قلبية مفاجئة، وتم نقله سريعا إلى المستشفى، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة فيه.

المباراة كانت قد أقيمت في مدينة بالقرب من العاصمة البوليفية لاباز على ارتفاع يصل إلى 4150 مترا فوق سطح الأرض، وهو ارتفاع لا ينصح الأطباء على الإطلاق بتجنب لعب كرة القدم فيه على الإطلاق.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ناقش مرارًا منع اللعب في ملاعب على مستوى عال عن سطح البحر، وخصوصًا في لاباز البوليفية، التي احتجت عدة اتحادات في أمريكا الجنوبية على اللعب فيها.