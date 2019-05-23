أسامواه جيان يتراجع عن الاعتزال بأمر رئاسي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تراجع النجم الغاني أسامواه جيان، قائد منتخب غانا لكرة القدم، عن قرار اعتزاله اللعب الدولي وذلك بـ “طلب رئاسي”، قبل أسابيع من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي تستضيفها مصر بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين.

وبحسب “روسيا اليوم” نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب”، قال المهاجم البالغ من العمر 33 عاما في بيان له: الطلب الرئاسي لا يمكن رفضه.. أخذت طلب فخامة نانا آدو دانكوا أكوفو-آدو في الاعتبار، وسأكون متاحا لمنتخب المدرب كواسي أبياه.. أرغب بشدة في مساعدة غانا لإحراز لقب كأس أفريقيا بعد غياب دام ثلاثين سنة.

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جيان كان قد أعلن اعتزاله، يوم الاثنين الماضي؛ احتجاجا على عزم الجهاز الفني حرمانه من شارة القيادة، لكن رئيس البلاد اتصل به، يوم الثلاثاء، حيث يتواجد اللاعب في تركيا للاحتراف مع نادي قيصري سبور.

اللاعب كان قد دافع عن ألوان أندية أودينيزي الإيطالي، ورين الفرنسي، وسندرلاند الإنجليزي، والعين وشباب الأهلي دبي الإمارتيين وشنغهاي سيبغ الصيني.

وبدأ جيان مسيرته الدولية في سن السابعة عشرة بمواجهة الصومال عام 2003، وهو الهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 51 هدفا في 106 مباريات دولية، شملت نهائيات كأس العالم 2006 و2010 و2014.

يشار إلى أن غانا المتوجة باللقب القاري أربع مرات في 1963 و1965 و1978 و1982، تخوض منافسات المجموعة السادسة إلى جانب الكاميرون حاملة اللقب، وبنين وغينيا بيساو.